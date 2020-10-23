Yusuf Yazıcı Belediye Derincespor’da!

3. Lig 1. Gruptaki temsilcimiz Belediye Derincespor genç ve başarılı teknik direktör Yusuf Yazıcı ile anlaştı. Bülent Baturmanın çalıştırdığı sarı lacivertli ekipte yardımcı antrenör olarak görev alacak olan Yazıcı 2017den beri Kocaelispor akademi takımlarında bir birinden başarılı işlere imza attı.

YETENEK AVCISI

Geçen sezon kısıtlı imkanlarla Kocaelispor Elit U-19 takımının dar kadrosundaki dokunuşları ile Süper Lig takımlarının 19 yaş grubu takımlarına kök söktüren ve takımı Elit Aya çok yaklaştıran Yazıcı yeni sezon öncesinde de Kocaelispor U-15 proje takımının başına getirilmişti.

İKİ TARAF İÇİN DE İYİ GİRİŞİM

2008de de Kocaelispor A2 takımının antrenörlüğünü yapan Yazıcı Kocaeli Güneşspor Çenesuyu Plajyolu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kocaeli Yenişehirspor ve Çınarlıspor takımlarında da görev yaptı. Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat Yusuf Yazıcının Derinceli olduğunu Yazıcı gibi bir değerin Belediye Derincesporda görev almasının her iki taraf için de hayırlı bir gelişme olduğunu belirtti ve Yazıcıya yeni görevinde başarı diledi.