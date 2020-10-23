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23 Eki 2020 - 19:18- Eğitim G: 23 Eki 2020 - 19:24

Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın 2 Kasım Pazartesi günü başlayacağını belirterek, 5. sınıflarda haftada 2 gün 12 ders saati, 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacağını ifade etti. İmam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak.
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Millî Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 2 Kasım 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak üçüncü aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren 5. ve 9. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile gönderdiği yazıyla paylaştı.

5. SINIFLARDA HAFTADA 2 GÜN 12 DERS


Buna göre; resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

DERSLER 30 DAKİKA, TENEFFÜS 10 DAKİKA


Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. 9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

VELİ ONAYIYLA İSTEMEYEN GİTMEYECEK


Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.
# eğitim

23 Eki 2020 - 19:18 - Eğitim

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