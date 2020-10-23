Koca'dan korkutan sözler! "Riskli bir tırmanışla karşı karşıyayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son dönemde artan koronavirüs vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında Anadolu'nun ikinci zirve döneminde olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık. Büyük illerimizde her iki zirve noktasından sonra tedbirlere sarılmış hızla sonuç almıştık. Ekim'in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi sınavdayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: "Ziyaretleri tamamlayınca çalışma programına geçtik. 5 ayrı çalışma toplantısını tamamladıktan sonra bilgi vermek üzere huzurlarındayım. Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova ve Balıkesir olmak üzere sağlık ekipleriyle bir araya geldik.

"SALGIN ANADOLU'DA İKİNCİ ZİRVE DÖNEMİNDE"

Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilgilendirecek niteliktedir. Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık.

"ÖNCEKİLERDEN DAHA CİDDİ SINAVDAYIZ"

Büyük illerimizde her iki zirve noktasından sonra tedbirlere sarılmış hızla sonuç almıştık. Ekim'in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi sınavdayız. Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görünmemesi sevindiricidir. Salgın bize şunu öğretti virüsün yayılması daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bursa'da 1 ay öncesine göre günlük vaka sayısı üç kat artmıştır. Bilecik'te vaka sayımız 2 kat arttı. Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de ise yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz.

YATAK DOLULUK ORANLARI

Yatak kapasitelerimiz, Bursa'da 198 yatak ilave ediyoruz, doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım yüzde 75. Balıkesir ilimizde 48 yatak daha arttırılma planları yaptık. Balıkesir'de yoğun bakım yüzde 61. Bilecik'te yatak doluluk oranımız yüzde 36, yoğun bakım yüzde 42. Çanakkale'de 39 yatak daha ekliyoruz. Yatak doluluk yüzde 34, yoğun bakım yüzde 48. Salgınla mücadelede önemli silahımız filyasyon ekiplerimizin yaptığı çalışmalar. Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde şüphelileri tespit ediyoruz.

İŞ VE MECBURİYETLER DIŞINDA EVDE KALALIM

Dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmemiz lazım. İş ve mecburiyetler dışında evde kalalım. Vakalar Bursa'da 3 kat, Bilecik'te 2 kat arttı. Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yüzde 50 arttı. Önlemleri boşverirsek mücadele daha da zorlaşır. Salgına karşı yürüttüğümüz mücadele için bu salgından Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden şimdiye dek verdikleri desteğin çok daha büyüğünü talep ediyorum. Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor. Elbirliği ile yeni bulaşmaları, can kayıplarını önleyelim. Bilecik ilk zirveyi 10 Eylül'de yaşamıştı. Günlük vaka sayısı iki katına yaklaşmıştır. Zatürree oranının Türkiye üzerinde olmasıdır. Yayılımı önlemenin yolu teması azaltmak, kurallara uymaktır."