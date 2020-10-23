Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 Eki 2020 - 20:40- Gündem G: 23 Eki 2020 - 20:46

İzmit Körfezi’ne 5 bin balık bırakıldı

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında yaklaşık 5 bin levrek, çupra ve kalkan balığı denize bırakıldı.

mask

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin üçüncü etabı kapsamında levrek, çupra ve kalkan balıkları denizle buluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında üretilen yaklaşık 5 bin balık, Darıca Millet Bahçesi Sahili'nden denize bırakıldı. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve milli sporcu Şahika Encümen katıldı.

"BALIKLARIMIZIN ÜZERİNDE ÇİPLERİ VAR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ''İzmit Körfezimiz başta olmak üzere tatlı sularımızda olta balıkçılığına dönük adımlar atıyoruz. Balık çeşitliliğimizin arttığı her geçen gün balıklandırma çalışmalarımıza da ağırlık veriyoruz. Bu adımlardan birisi İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin üçüncü etabı olan Darıca Sahili'nde balıklarımızı denizle buluşturduk. 2017 ve 2018 yılları içerisinde levrek, kalkan ve çupra balıkları olmak üzere toplam 12 bin adet balık İzmit Körfezi’ne bırakılmıştı. Ancak bu balıklarımızın farklı bir özelliği var. Bu balıklarımız İzmit Körfezi'nden alınıp Trabzon ve Antalya'ya yetiştirildi. Balıklarımızın üzerinde çipleri var. Bunlar yavru balık değil. Böylelikle balıklarımızın ne kadar büyüdüklerini ve nerede olduklarını görebileceğiz” dedi. 

# Kocaeli, İzmit

23 Eki 2020 - 20:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Her gün daha da kötüye gidiyor” mask
Her gün daha da kötüye gidiyor”
Rus iş adamları ve girişimciler KTO’da mask
Rus iş adamları ve girişimciler KTO’da
YRP Gebze, Eskihisar’da işçilere simit dağıttı mask
YRP Gebze, Eskihisar’da işçilere simit dağıttı
Gastro-İzmit genç şeflerin yarışmasıyla devam etti mask
Gastro-İzmit genç şeflerin yarışmasıyla devam etti
İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a baret hediyesi mask
İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a baret hediyesi
Hürriyet’ten İzmit Rotary Kulübü kadınlarına destek mask
Hürriyet’ten İzmit Rotary Kulübü kadınlarına destek
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Gebze'de binlerce eleman aranıyor! mask
Gebze'de binlerce eleman aranıyor!
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı mask
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı!
Balkonda otururken başından vuruldu mask
Balkonda otururken başından vuruldu

GALERİ

Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular mask
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL