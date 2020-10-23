Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2165 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 74 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 658'e, toplam vaka sayısı ise 357 bin 693'e yükseldi.
GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1493 OLDU
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1493 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 311 bin 520'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246, ağır hasta sayısı 1648, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.
"AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"
Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.