Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
23 Eki 2020 - 21:32- Gündem G: 23 Eki 2020 - 21:36

KYK borçları silinmiyor, yapılandırılıyor!

Binlerce vatandaş "KYK borçları siliniyor mu?" sorusuna yanıt bekliyordu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, TBMM'de yapılan vergi yapılandırması paketi hakkında bilgi verdi. KYK borçları silinmiyor, yapılandırılıyor.
mask

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi yapılandırma paketi üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı olduğunu açıkladı.

2020 VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Gelir, Kurumlar, Katma Değer, Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları, vergi cezaları, gecikme faizleri, trafik, nüfus para cezaları, karayollarında kesilen para cezaları, usulsüz geçişleri gibi idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 4749 sayılı kanun kapsamında Hazine alacakları, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar" dedi.

18 TAKSİT İMKANI

"Burada kanun çıktığı tarihte itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı var. Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar ödeme yapılırsa Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi gecikme faizi silinecek. Gümrük Vergisi faizi ve gecikme zamları, gümrük idari para cezaları yapılandırma kapsamında. Kanun çıkmasından sonra yıl sonuna kadar müracaat etmek zorunluluğu getiriyoruz. Maksimum 18 ay taksit yapılabilecek."

İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ OCAK 2021

"İlk taksit ödeme tarihi Ocak 2021. Sosyal Güvenlik primleri, cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına aldığımız borçlardan bir tanesi. Yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. İlk taksitin Şubat 2021 tarihinde ödenmesi öngörülüyor. İl Özel İdareleri'ne olan borçlar kapsama alıyor. Emlak. Çevre Temizlik, İlan ve Reklam, vergi, ve harçlar, su, katı atık ücretleri, katılım payları zam ve faizleri yapılandırma kapsamına alınan diğer borçlar. Yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor. İlk taksit Ocak 2021 tarihinde ödenmesi gerekiyor. Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı paylarına ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınıyor" dedi.

# AKP, vergi

23 Eki 2020 - 21:32 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Her gün daha da kötüye gidiyor” mask
Her gün daha da kötüye gidiyor”
Rus iş adamları ve girişimciler KTO’da mask
Rus iş adamları ve girişimciler KTO’da
YRP Gebze, Eskihisar’da işçilere simit dağıttı mask
YRP Gebze, Eskihisar’da işçilere simit dağıttı
Gastro-İzmit genç şeflerin yarışmasıyla devam etti mask
Gastro-İzmit genç şeflerin yarışmasıyla devam etti
İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a baret hediyesi mask
İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a baret hediyesi
Hürriyet’ten İzmit Rotary Kulübü kadınlarına destek mask
Hürriyet’ten İzmit Rotary Kulübü kadınlarına destek
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon! mask
Kocaeli'de yemek firması sahiplerine operasyon!
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları! mask
Kocaeli'de yeni koronavirüs kararları!
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı mask
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı
Gebze'de binlerce eleman aranıyor! mask
Gebze'de binlerce eleman aranıyor!
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji duyurdu: 15 il için kritik uyarı!
Balkonda otururken başından vuruldu mask
Balkonda otururken başından vuruldu

GALERİ

Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular mask
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL