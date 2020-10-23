KYK borçları silinmiyor, yapılandırılıyor!

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi yapılandırma paketi üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı olduğunu açıkladı.

2020 VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Gelir, Kurumlar, Katma Değer, Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları, vergi cezaları, gecikme faizleri, trafik, nüfus para cezaları, karayollarında kesilen para cezaları, usulsüz geçişleri gibi idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 4749 sayılı kanun kapsamında Hazine alacakları, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar" dedi.

18 TAKSİT İMKANI

"Burada kanun çıktığı tarihte itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı var. Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar ödeme yapılırsa Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi gecikme faizi silinecek. Gümrük Vergisi faizi ve gecikme zamları, gümrük idari para cezaları yapılandırma kapsamında. Kanun çıkmasından sonra yıl sonuna kadar müracaat etmek zorunluluğu getiriyoruz. Maksimum 18 ay taksit yapılabilecek."

İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ OCAK 2021

"İlk taksit ödeme tarihi Ocak 2021. Sosyal Güvenlik primleri, cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına aldığımız borçlardan bir tanesi. Yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. İlk taksitin Şubat 2021 tarihinde ödenmesi öngörülüyor. İl Özel İdareleri'ne olan borçlar kapsama alıyor. Emlak. Çevre Temizlik, İlan ve Reklam, vergi, ve harçlar, su, katı atık ücretleri, katılım payları zam ve faizleri yapılandırma kapsamına alınan diğer borçlar. Yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor. İlk taksit Ocak 2021 tarihinde ödenmesi gerekiyor. Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı paylarına ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınıyor" dedi.