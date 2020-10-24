Olay, Bağcılar Barbaros Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Akşam saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan bir adam, bir kahvehanenin önüne geldiği anda bir kedinin saldırısına uğradı. Kedinin saldırısı ile hayatının şokunu yaşayan şaşkın adam, köpeğini de alarak kaçmak istedi. Bunun üzerine kedi adamın üzerine atlayarak adamın kucağında bulunan köpeğe de saldırdı. Bir süre köpeği ile birlikte kediyle mücadele eden adamın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların da araya girmesiyle kedi, adam ve köpeğinden ayrıldı. Kedinin olay yerinden zor uzaklaştırılması ise dikkatlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Öte yandan, yaşanılan tüm bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kedinin bir anda adama ve köpeğine saldırması ve devamında yaşanılanlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı. Binlerce kişi tarafından paylaşılarak, espri konusu yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.