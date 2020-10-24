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24 Eki 2020 - 09:48- Asayiş G: 24 Eki 2020 - 10:13

Yemek ihalesi soruşturmasında sanıklar serbest bırakıldı

Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerine fesat karıştırdığı iddiası gözaltına alınan ile 34 kişinin tamamı serbest bırakıldı.
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Edinilen bilgilere göre,  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere bir takım usulsüzlüklerin olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38’i hakkında gözaltı kararı, 21’inin de ifadelerinin alınmasına karar verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet götürülen 34 şüpheliden 1 kişi doğrudan serbest bırakılırken, aralarında 13 kişinin tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği 33 şüphelinin tamamı, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# Kocaeli

24 Eki 2020 - 09:48 - Asayiş

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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