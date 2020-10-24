Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 Eki 2020 - 10:03- Gündem G: 24 Eki 2020 - 10:07

Kocaeli'de sis hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli'de sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü TEM Otoyolu’nda, sürücüler güçlükle ilerledi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kentin bazı noktalarında yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi, hayatı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Derince geçişinde, araçlar düşük hızda ilerledi.
# Kocaeli, Derince

24 Eki 2020 - 10:03 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Her gün daha da kötüye gidiyor” mask
Her gün daha da kötüye gidiyor”
Rus iş adamları ve girişimciler KTO’da mask
Rus iş adamları ve girişimciler KTO’da
YRP Gebze, Eskihisar’da işçilere simit dağıttı mask
YRP Gebze, Eskihisar’da işçilere simit dağıttı
Gastro-İzmit genç şeflerin yarışmasıyla devam etti mask
Gastro-İzmit genç şeflerin yarışmasıyla devam etti
İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a baret hediyesi mask
İnşaat Mühendislerinden Vali Yavuz'a baret hediyesi
Hürriyet’ten İzmit Rotary Kulübü kadınlarına destek mask
Hürriyet’ten İzmit Rotary Kulübü kadınlarına destek
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı mask
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı
Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı mask
Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı
Belediye şoförünün testi pozitif çıktı! mask
Belediye şoförünün testi pozitif çıktı!
Yahya Kaptan’dan Anadolu lezzetleri yükseliyor mask
Yahya Kaptan’dan Anadolu lezzetleri yükseliyor
Alacak verecek kavgasında silah patladı: 1 ölü mask
Alacak verecek kavgasında silah patladı: 1 ölü
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı mask
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı

GALERİ

Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular mask
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu mask
Ünlü CEO TEM’de hurdaya dönen lüks cipinden yaralı kurtuldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL