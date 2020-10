“Avrupa, Orta Çağ karanlığına geri dönüyor”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, TRT’de yayınlanan Seksenler dizisinin ilham kaynağı olan Darıca Çınaraltı Meydanında vatandaşlarla hasbihal etti. Tarihi çınar altında çay içen ve Darıcalılarla sohbet eden Başkan Büyükakın, bölgede ki esnafa da bereketli işler diledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve beraberinde ki heyetle Çınaraltında ki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, kent için yapılması gereken hizmetler için önerileri de dinledi. Darıca’ya gerçekleştirilen gerek alt yapı gerekse üst yapı projeleri için teşekkür eden vatandaşlar, gençler için ortaya konan spor tesisler ve bunun yanında Darıca sahiline gerçekleştirilen tüm hizmetler için Başkan Büyükakın’a bir kez daha teşekkür ettiler.

“VATANDAŞLARIMIZLA OLAN BULUŞMALARIMIZA ÖNEM VERİYORUZ”

Darıca’nın ve Kocaeli’nin güzel insanlarına hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Kentimizin her noktasında eser siyasetimizin örneklerini sergiliyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızla olan buluşmalarımıza da ayrı bir önem veriyoruz. Milletimiz kadirşinastır. Yüzyıllardır bu topraklarda huzur ve güvenin adresi olmuştur. Bu aziz millete hizmet etmenin büyük gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Dünyada ve Avrupa’da yaşanan güncel konulara da değinen Başkan Büyükakın, “Bugün Türkiye, her milletten her insanın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşadığı güvenli bir limandır. Bunun ülkemizin her noktasında görmekteyiz” ifadelerini sarf etti.

“BATI’DA IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞINI BESLENMEKTEDİR”

“Dünya’da yükselen ırkçılık ve İslamofobi hastalığı her geçen gün daha da yükselmektedir” diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Türkiye bir kardeşlik iklimine sahipken, Avrupa kendi orta çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaşmaktadır. Bugün Batı’da ırkçılık ve İslam düşmanlığı beslenmektedir. Bizim ecdadımız yüzyıllarca özgürlükleri ve inanç hürriyetine gösterdiği saygıyı, maalesef Avrupa bugün göstermemektedir” dedi. Almanya’nın Berlin kentinde ki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen ve inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonu üzerine de değerlendirmeler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Her platformda demokrasinin, özgürlüklerin ve insan haklarının beşiği olan kendini gösteren Avrupa, artık gerçek yüzünü çok daha net göstermektedir” diye konuştu.

GERÇEKLEŞTİRİLEN BU SAYGISIZCA HAREKETİ ŞİDDETLE KINIYORUM

“Bu aziz milletimiz ve devletimiz dini inançlara ne kadar saygı gösterdiyse, Avrupa o kadar bu anlamda orta çağ karanlığına geri dönüyor” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Ülkemiz ve milletimiz hiçbir zaman bir kutsal mabede bu şekilde saygısızca davranılmasına müsaade etmemiştir. Berlin’de yer alan Mevlana Camisinin cemaatine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz her türlü süreci yakından takip ediyor. Şunu da söylemek isterim ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları ırkçılık başta olmak üzere İslam düşmanlığı ve özellikle yabancı karşıtlığı ile mücadeleyi dünyanın neresinde olursa olsun sürdürecektir. Bizlerde bu anlamda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Mevlana camisinde gerçekleştirilen bu saygısızca hareketi şiddetle kınıyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı.