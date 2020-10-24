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24 Eki 2020 - 15:05- Ekonomi G: 24 Eki 2020 - 15:06

Binlerce kişiye atama müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığın 2 bin, kurumiçi özel sınavla 3 bin kadroya atama yapılacağını duyurdu
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün itibariyle yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, "Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız” ifadelerini kullandı. Albayrak, kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çekti.

500 HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCISI

Paylaştığı grafikte Bakan Albayrak, "500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması” şeklinde açıklamalarda bulundu.
# vergi

24 Eki 2020 - 15:05 - Ekonomi

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