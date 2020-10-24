Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
24 Eki 2020 - 15:05- Ekonomi G: 24 Eki 2020 - 15:07

Ar-Ge harcaması TR42’de 4 milyar 368 milyon TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde 4 milyar 368 milyon 922 bin 003 TL oldu
mask

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında 4.368.922.003TL oldu.

AR-GE HARCAMASININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI %1,06

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2018 yılında %1,03 iken, 2019 yılında %1,06'ya yükseldi. TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler %64,2 ile en büyük paya sahipken bunu %29,2 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise %6,6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları %51,6 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

%32,8'İ DOKTORA VE ÜSTÜ EĞİTİM DÜZEYİNE SAHİP

Öğrenim durumuna göre Ar-Ge personelinin %32,8'inin doktora ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla %32,5 ile lisans, %24,6 ile yüksek lisans, %5,1 ile meslek yüksekokulu ve %5 ile lise ve altı kategorileri takip etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; %44,5 ile lisans, %21,6 ile yüksek lisans, %19,8 ile doktora ve üstü, %7,2 ile meslek yüksekokulu ve %6,7 ile lise ve altı izledi.

EN FAZLA AR-GE HARCAMASI ANKARA BÖLGESİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'e göre 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının %31,6 ile TR51 (Ankara) iken, bunu %26,4 ile TR10 (İstanbul)  bölgesi ve %9,5 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti. Ar-Ge personel sayısına göre ise toplam Ar-Ge personel sayısının %28,5 ile TR10 (İstanbul) bölgesi ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi %18,7 ile TR51 (Ankara) ve %7,3 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.
# Kocaeli, eğitim

24 Eki 2020 - 15:05 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Binlerce kişiye atama müjdesi mask
Binlerce kişiye atama müjdesi
“Kocaeli gelen gemi sayısında ilk sırada” mask
“Kocaeli gelen gemi sayısında ilk sırada”
Balparmak 40 yaşında mask
Balparmak 40 yaşında
Vodafone, dijital sım kart eSIM’i müşterilerine sundu mask
Vodafone, dijital sım kart eSIM’i müşterilerine sundu
Tüketici güveni sınırlı geriledi mask
Tüketici güveni sınırlı geriledi
Kocaman’dan HES açıklaması mask
Kocaman’dan HES açıklaması
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı mask
Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı
Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı mask
Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan şahıs yaralandı
Belediye şoförünün testi pozitif çıktı! mask
Belediye şoförünün testi pozitif çıktı!
Yahya Kaptan’dan Anadolu lezzetleri yükseliyor mask
Yahya Kaptan’dan Anadolu lezzetleri yükseliyor
Alacak verecek kavgasında silah patladı: 1 ölü mask
Alacak verecek kavgasında silah patladı: 1 ölü
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı mask
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı

GALERİ

Köpekten annelik dersi mask
Köpekten annelik dersi
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular mask
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti mask
Boş radyoaktif kapsül için ekipler kimyasal alarma geçti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL