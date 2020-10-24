Hürriyet, Ziraat Odası başkanlarını Sarısu’da ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı’nda Ziraat Odası başkanlarını ağırlayarak hem çiftçi ve üretici vatandaşların dertleri hakkında çözüm önerilerinde bulunurken hem de başkanlara Sarısu Gençlik Kampı’nı tanıttı. Ziraat Odası başkanlarına özel düzenlenen geceye, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Eksen, Derince Ziraat Odası Başkanı İsmail Demir, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Kartepe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türker ve Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı katılım sağladı.

“UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞTIK”

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan; “Fatma Başkanıma çok teşekkür ediyorum, seçimlerden beri uyum içerisinde çalıştık. Hepimizin dertleri aynı. Fatma Başkanım da çiftçi. Benden daha fazla tarla, arazi ekiyor. Lavanta bahçemiz var. Fatma Başkanımızı takdir ediyoruz.” dedi. Tüm Ziraat Odası başkanlarının Hürriyet’e teşekkür ettiği gecede Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci hem Karamürsel Sepeti hem de sepet içinde kendi yetiştirdikleri meyveleri Hürriyet’e takdim ederek güzel dileklerini sundu.

“TÜM İLÇELERE DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

Sözlerine Sarısu Gençlik Kampı’nı tanıtarak devam eden Hürriyet; “Burası ilk göreve geldiğimiz zaman şantiye halindeydi, küflü yataklar vardı. Sarısu, ciddi bir şekilde elden geçirildi. Birçok malzemeyi para vermeden, geri dönüştürerek sağladık. Burayı kendi emeğimizle yaptık. Şimdi herkesin rahatlıkla, ailecek kullanabileceği bir kamp haline geldi. Aynı zamanda Kandıra’ya da istihdam alanı sağlamış olduk. Kandıralı vatandaşlarımıza iş olanağı sağladık. Tarım, kırsal kalkınma ve ziraat odalarımızın gösterecekleri iş birliklerle, tarım alanlarında bizim yardım edebileceğimiz her iş için desteğe hazırız. Sadece İzmit değil, diğer ilçelerimiz de gerek direkt bizimle gerekse başkanımız aracılığı ile bu anlamda iletişime geçebilir. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.