Dönmez: Farklı düşünceler külfet değil zenginliktir

Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez ve yönetim kurulu üyelerini, CHP İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. CHP Çayırova ilçe binasında gerçekleşen ziyaret samimi bir havada gerçekleşti.
ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
Ziyaret sırasında, ülkemizde olduğu gibi Çayırova’da da ortak akla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dönmez, ‘’Yönetimde bencillikle ve her şeyin en iyisini biz biliriz anlayışı ile gelişme kaydedilemez, gelişmenin yolu ortak akıldır. Kendisini desteklemeyeni, seçim zamanı oy vermeyeni ötekileştirmek, hain yaftalamalarında bulunmak çözüm olmayacaktır. Farklı düşünceler külfet değil nimettir, zenginliktir. Gerek ülke yönetiminde gerekse Çayırova’da milletimiz için hayırlı işleri hep birlikte desteklemeli, fayda sağlamayacak işlere ise hep birlikte karşı çıkmalıyız’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.