Nakliyecilerden köprü teşekkürü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Milletvekili Cemil Yaman ve AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte Barbaros Mahallesi’nde bulunan Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret etti. Firmaları gezen ve sohbet eden Başkan Söğüt ve Cemil Yaman, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
“SÖZÜMÜZ VARDI, TUTTUK”
Belde Garajı ile site arasından geçen D-100 üzerinde uzun zamandır köprü yapılmasının gündemde olduğunu ama bir türlü yapılamadığını belirten Nakliyeciler, Söğüt’e teşekkür etti. Söğüt, “Göreve gelirken 2 noktaya yaya üst geçidi yapmak önceliklerimizden biriydi. Bu konuda ilk olarak Atalar Mahallesi’nde yaya üst geçidini hayata geçirdik daha sonra da buradakini. Göreve gelirken de bu konuda sözümüz vardı ve sözümüzü tuttuk” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.