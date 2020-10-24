Yavuz, ziyaretlerine Karamürsel’de devam etti

Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Dün Karamürsel’de ziyaretlerini sürdüren Yavuz’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın ve Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba’nın eşi Tülay Canbaba’ya eşlik etti.

ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Ereğli Mahallesi’nde ikamet eden ve Tunceli’de terör örgütü mensuplarının çıkarmış olduğu olaylara müdahale sırasında gazi olan Serap Keleş’e ziyarette bulunan Yavuz, daha sonra Malatya’da görevli olduğu sırada trafik kazasında şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Ahmet Durak, Şanlıurfa’da nöbet sırasında Şehit olan Şehit Kadir Yıldız, Adıyaman’da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Komando Çavuş Hakan Kurt ve Hakkari’nin Çukurca’da vatani görevini yapmakta iken teröristlerle çıkan çatışma sonucu Şehit olan Piyade Çavuş Hüseyin Güldal’ın ailelerini ziyaret etti.

ÖZEL ÇOCUKLARI DA UNUTMADI

Yavuz, daha sonra İmge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Minik öğrencilerle sohbet ederek, yakından ilgilenen Yavuz, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Sınıfları da gezen Bayan Yavuz beraberindekiler ile birlikte okullar hakkında da detaylı bilgi aldılar.