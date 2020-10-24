Kocaeli Lokantacılar’dan İzmit Kent Konseyi’ne ziyaret

İzmit Kent Konseyi kurumsal üyesi olan Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’u ziyaret etti. Görüşmede, ülke genelindeki ekonomik gelişmeler ve yaşadığımız pandemi sürecinde yerel esnafın durumu masaya yatırıldı. Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, “Son altı yaşadığımız salgın döneminde kent esnaf ağır darbe yedi. İşlerimiz neredeyse durma noktasına geldi. Bu zorlu süreçte dayanışmanın çok önemli olduğunu, yerel yönetimlerin yanlarında olduğunu hissettirmelerini, işbirliği ve destek beklediklerini” belirtti.
“6 AYDA ÇOK YOL ALDIK”
İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise, “Kent Konseyi olarak Türkiye’de ilk kez uygulanan yeni bir modeli hayata geçirdik. Yerel yönetim-Yerel Esnaf Dayanışmasını öne çıkaran bu çözüm modelini çarşı merkezinde uygulamaya başladık. 6 ayda, çok yol aldık ve başarılı olduk. Şimdi aynı uygulamayı eski Bekirpaşa bölgesi sınırları içerisinde yapıyoruz. 2 aydan bu yana sürdürdüğümüz bu çalışmayı kasım ayı başında bu bölgede de uygulamaya koyacağız. Dayanışmayı biz de çok önemsiyoruz. Hep birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Kent esnafı için hep birlikte önemli çalışmalar yapabiliriz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.