Niğde maçının hazırlıkları başladı

Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak olan maçta Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Kocaelispor, maçın hazırlarına başladı. Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenmana, sol dizinden menisküs operasyonu geçiren Onur Öztonga dışındaki tüm futbolcular katıldı. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışma gruplar halinde yapılan tempolu koşularla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

İNEGÖL MAÇINI İZLEDİLER

Kaleciler, kaleci antrenörü Aydın Artanlar nezaretinde takımdan ayrı çalıştı, ardından çift kale maçta yer aldı. Sağ dizindeki sakatlığı nedeni ile antrenmanlardan hayli geri kalan Aydın Karabulut da koşularda ve maçta yer aldı. Teknik Direktör Erhan Altın antrenman esnasında futbolcularla yakından ilgilenirken antrenmanın ardından İnegöl maçı izlendi ve görüntüler eşliğinde 1-0 kazanılan maçtaki artılar ve eksiler masaya yatırıldı. Pazartesi 09.30’da kulüp otobüsü ile sabah yola çıkacak olan ekibimiz Niğde Ramada Otel’e yerleşecek. Salı günü ter antrenmanı yapacak olan ekibimiz maç saatini beklemeye başlayacak.