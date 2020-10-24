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24 Eki 2020 - 16:10- Gündem G: 24 Eki 2020 - 16:14

Önce otopark oldu sonra inşaatı yıkıldı şimdi de bitmiyor

Yıkılma riski olduğu gerekçesi ile 2018 yılında yıkılan ve yeniden yapımına karar verilen tarihi Çınarlı Camii’nde verilen sürenin üzerinden 144 gün geçmesine rağmen camiide inşaat çalışmaları hala devam ediyor.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İzmit’in en önemli tarihi yapılarından biri olan Çınarlı Camii olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camii'nde rekonstrüksiyonçalışması yapılıyordu. Cedit Mahallesinde bulunan camii, Valilik tarafından “güvenlik riski bulunduğu” gerekçesiyle ibadete kapatılmış, camiyle ilgili restorasyon kararı alınmıştı. Ancak camiinin dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp aslına uygun bir şekilde yeniden yapılmasına karar verilmişti. Arapsaçına dönen rekonstrüksiyon çalışmaları ile sürekli gündeme gelen camiide 2018 yılında yeni bir skandal yaşanmıştı.  İstanbul 2. Bölge Vakıflar Müdürlüğü tarafından yeniden yapılması için yıkılan tarihi camiinin zemin arazisi inşaat çalışmaları başlamadan önce için cami yaşatma derneğince ücretli otoparka dönüştürüldü.

SÜRE DOLALI 144 GÜN OLDU

2019 yılının sonlarında inşaat çalışmaları yeniden başlayan Çınarlı Camii’nin inşaatı 2020 yılının Ocak ayında çökmüştü. Taş döşeme usulü ile yapılan camii duvarı aşırı yağışa dayanamamış yağmurun etkisi ile yıkılmıştı. Çökme sonrası yıkılan duvarların yapımına yeniden başlanan camiinin inşaat süresi verilen sürede bitirilmedi. 11 Kasım 2018 tarihinde başlayan inşaat çalışmalarının bitmesi için 600 gün süre verilmişti. İnşaatın başlamasını üzerinden 744 gün geçmesine rağmen camii çalışması henüz bitmedi.

ŞADIRVAN VE TUVALET ORTADA YOK

Kaba inşattı biten camide ince işçiliğe henüz başlanmadı. Camların takıldığı camide iç düzenlemeler devam ediyor. Camii bahçesinde yer alacak şadırvan ve tuvalet çalışmaları ise henüz başlanmadı. Yıkıldıktan sonra otopark olan daha sonra yağmura dayanamayıp çöken caminin ne zaman tamamlanacağı merak konusu.

# İzmit

24 Eki 2020 - 16:10 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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