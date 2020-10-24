Din Hizmetleri Uzmanı’ndan hakaret dolu kelimeler

Manevi İlkeli ve Liyakatlı Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet -Sen) İl Başkanı, İl Müftülüğü'de Din Hizmetleri Uzman ve Kocaeli KYK Öğrenci Yurdu'da Manevî Danışman Halil Fıngaloğlu’nun sosyal medyada ve yaptığı açıklamaları bir kesim tarafından tepkiye neden oldu. Rencide edici ve hakaret dolu sözler sarf eden Fıngaloğlu birçok ünlü ve siyasilere de hakaret ettiği görüldü.

GÖKHAN ÖZOĞUZ’A “İT” DEDİ

Hakaret ve argo dilini kullanan Fıngaloğlu, Şarkıcı Gökhan Özoğuz’un Diyanet hakkında yaptığı açıklamayı paylaşarak, “Adamın biri şöhreti seviyormuş. ama dikkat çekip meşhur olduğu falan yok. Gitmiş camiye pislemiş. Herkes ona kızarken ve ahlaksızlığı yüzüne vururken o it, "herkes bana bakıyor meşhur oldum diye kendini tatmin ediyormuş” dedi.

“DUYAMAZSINIZ ÇÜNKÜ NAMUSSUZLAR”

Hem her konuda açıklama yapan Fıngaloğlu’nun sadece şarkıcı veya siyasiler hakkında yaptığı açıklamalar dışında ayrıca sahte içki nedeni ile 44 Ölüm 60 'dan fazla vakanın olduğu konuyu Diyanet İşleri’ne bağlayarak, “Hoca'nın sahtesini gösterip "Diyanet kapatılsın, Cemaatler kapatılsın" diye bağıran namussuzlardan bir tanesinin çıkıp da içki fabrikaları, barlar, pavyonlar, meyhaneler, gazinolar, diskotekler kapatılsın dediklerini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü namussuzlar” ifadelerine yer verdi.

“ALÇAKSINIZ KİNİNİZDE BOĞULUN”

Sosyal medyada sürekli olarak açılan “Diyanet Kapatılsın” ifadeleri için yine hakaret ve argo ifadelerine yer veren Fıngaloğlu, “Dünyanın dört bir tarafında İhtiyaç sahiplerine yardım eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza iftiralar atarak Diyanet kapatılsın diyen sanatçı, gazeteci, siyasetçi ve zengin züppeler alçaksınız kininizde boğulun” dedi. Ayrıca Fıngaloğlu, “Haftada bir defa Diyanet kapatılsın diye hashtag açmak imansızlığın kaçıncı şartı acaba merak ettim?” diyerek bu tagı açanları imansızlıkla suçladı.

GAZETECİYİ DİN DÜŞMANLIĞI İLE SUÇLADI

Giresun’da yaşanan sel felaketi için Giresun’a cübbesi ile giderek incelemede bulunan ve sosyal medyada birçok gazeteci tarafından eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek olmak için açıklama yaparak Gazeteci İsmail Saymaz’ı hedef göstererek “Din düşmanları sahnede, bu tiplerin rahatsızlığı sadece Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş hocamızla değil, İslam’la” ifadelerini kullanarak Gazeteci İsmail Saymaz’ı din düşmanlığı ile suçladı.

“HADDDİNİ BİL MÜCAHİT AVCI”

AKP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan ve sosyal medyada oldukça gündem olan “Sen kimsin?” videosu için eleştirel bir açıklama yapan CHP Genel Merkez Danışmalarından Mücahit Avcı’ya tehdit vari bir paylaşımda bulunan Fıngaloğlu, “Ebu Cehil’in torunu haddini bil Mücahit Avcı yoksa Musab bin Umey’ler sana haddini bildirir” dedi.

BÜLENT ARINÇ’A “AHMAK” DEDİ

Yaptığı hakaretler dışında ve argo küfürler dışında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç’ın açıklamaları üzerine de açıklama yapan Fıngaloğlu, “Kozmik odayı FETÖ’cülere açan. 15 temmuz gecesi ahmaklığını itiraf eden. Bülent Arınç şimdide minarelerden okunan salâvatlardan rahatsız olmuş. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın talimatıyla din görevlilerinin aşkla minarelerden okuduğu ve toplumumuzun büyük bir kesiminin de zevkle dinlediği salâvatlardan rahatsız olan Bülent Arınç'ı şiddetle kınıyorum. Türkçe olimpiyatlarında Moldovalı şarkı söylerken göz yaşları içinde ağlayan fakat salâvatlardan rahatsız olan Bülent Arınç'a istifa et Arınç diyorum” diyerek Arınç’ınFettullahçı Terör Örgütüne bilgi aktardığını savundu.