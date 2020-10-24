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24 Eki 2020 - 16:26- Siyaset G: 24 Eki 2020 - 16:28

Büyükakın: Bu tam bir İslam düşmanlığıdır

Başkan Büyükakın, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve yeni yönetimini makamında konuk etti.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve yeni yönetimini makamında konuk etti.  Gerçekleştirilen kongrede seçilerek çalışmalara başlayan Kaya ile yönetimini bir kez daha tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan Büyükakın, Gebze’ye gerçekleştirdikleri yatırımları bir kez daha ifade ederken, ulusal ve uluslararası konulara da değindi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de yer aldığı birliktelikte Başkan Büyükakın, “Büyük ve güçlü Türkiye inşasına Kocaeli’den ve Gebze’den büyük destek vermeyi sürdüreceğiz. Yerel yönetimler olarak bize düşen sorumluluklarımız farkındayız. Teşkilatlarımızla birlikte gerek eser siyasetimizi gerekse gönül belediyeciliğimizi şehrimizin her karışına yayma devam edeceğiz” dedi. 

“MİLLETİMİZ BÜYÜK TAKDİRLE KARŞILAMAKTADIR”

Kocaeli’nin gelişmesinde ve kalkınmasında AK Parti teşkilatlarının da büyük emeği olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında her birimize büyük görevler düşüyor. Halkımızın beklentilerini ve taleplerini çok iyi biliyoruz” diye konuştu. “Güçlenen Türkiye’ye her noktadan farklı isimler altında saldırılar yapılıyor” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Vatandaşımızın elbette bu girişimleri çok iyi görüyor. Hizmetlerimizi anlatırken bu gelişmelerden de bahsedeceğiz. Hizmetlerimizi anlatacağız ancak uluslararası alanda ki gelişmeleri de çok iyi ifade edeceğiz. Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve benzeri gelişmeleri çok takip ederek bunları vatandaşımızla da paylaşacağız. Milletimizin çıkarlarını koruyan ve gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele eden bir Cumhurbaşkanımız var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı duruşunu da milletimiz büyük takdirle karşılamaktadır” şeklinde konuştu.  

“KAMU BİNALARINDA GÖSTERİLMESİ TAM BİR İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR”

Gebze’de yapılan Metro projesinden gerek alt yapı gerekse üst yapı projelerine kadar birçok konunun ele alındığı görüşmede, “Mahalle başkanlarımıza selamlarımızı iletmenizi de istiyorum. Allah rızası için çalışan ve bu davanın erlerine hizmetleri için sizler aracılığınızla çok teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Gebze İlçe yönetimiyle olan görüşmesinde, Fransa’da ki karikatür gelişmelerine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Dinimize dönük edep sınırını aşan ifadeler her gün karşımıza çıkıyor. Peygamberimiz Hz.Muhammed'i sözde karikatürize eden Charlie Hedbo'nun görselleri Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtacak kadar rezil bir duruma geldiler. Makron’un ve ülkesinin Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri kabul edilemez. Bu karikatürleri tekrar yayınlanması ve bunun kamu binalarında gösterilmesi tam bir İslam düşmanlığıdır” ifadelerini sarf etti. 

“SİYASİ GELİŞMELERİN MERKEZİNDE TÜRKİYE VAR” 

“Türkiye’nin güçlendikçe, bölgesinde ve dünyada etkin bir konum haline geldikçe batının hazımsızlığı artmaktadır” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Dünya siyasetinde her geçen yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle bölgemizde ki durumları hepimiz çok iyi takip etmeli ve okumalıdır. Bu okumaları teşkilatımızın her neferine de sizler aracılığıyla çok iyi aktarmalıyız. Bakınız batıda ki tüm siyasi gelişmelerin merkezinde Türkiye ve Cumhurbaşkanımız var. Aslında dinimize saldıranların diğer bir niyeti ülkemiz yani Türkiye’dir” açıklamasını da yaptı. 

“ULAŞIMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR DEVRİM YAŞANACAK” 

“Milletimiz için çalışmaya devam” diyerek AK Parti Gebze İlçe yönetimlerine gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Gebze’de çok önemli yatırımlarını da hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sadece 2019-2020 yılları arasında 110 Milyon TL’lik yatırımı tamamladık. TEM otoyolu köprülerinin bağlantı yollarının yapımını sürdürüyoruz. Sporcu Eğitim Merkezi GEBZESEM çok önemli bir noktaya vardı. 5 Milyar TL’lik dev yatırım bütçesiyle METRO projesi bir yandan devam ediyor. Gebze’de metro tamamlandığında ulaşımda çok önemli bir devrim yaşanacak. Bu pencereden baktığımızda şu an sayamayacağımız projelerimizle Gebze ilçemize hizmet etmeyi sürdürüyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı. Birliktelik yapılan istiarenin ardından sona erdi. 

# eğitim, AKP, destek, Kocaeli

24 Eki 2020 - 16:26 - Siyaset

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