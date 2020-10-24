Demokrat Parti Kartepe İlçe Başkanı Ahmet Cengiz koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden virüse yakalandığını duyuran İlçe Başkanı Yalçın paylaşımında, “Değerli dostlar sıra bizde. Covit-19 bizimde yakaladı. Rabbim Hayırlısıyla 14 gün karantinadan sonra sağlıklı bir şekilde çıkmamızı nasip eder. Sizler de sağlıklı kalın” ifadelerini kullandı. Cengiz’in koronaya yakalandığını duyurması sonrası ilk geçmiş olsun dileği, İyi Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’den geldi. Tamyüksel Cengiz ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Covid-19 Testi Pozitif Çıkan Demokrat Parti Kartepe İlçe Başkanı Ahmet Cengiz’e Allah’tan acil şifalar diler, geçmiş olsun dileklerimi iletirim” dedi.
24 Eki 2020 - 16:40- Gündem Güncelleme: 24 Eki 2020 - 16:42
DP İlçe Başkanı koronavirüse yakalandı
Demokrat Parti Kartepe İlçe Başkanı Ahmet Cengiz sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.