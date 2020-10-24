Yunus Küçük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesiyle birlikte karantinaya girdiklerini bildirdi. Yunus Küçük konuyla ilgili olarak verdiği bilgide, kaynağını bilmedikleri bir yerden virüsün aileye bulaştığını söyledi. Küçük, belirti görülmesi sonrasında test olduklarını anne ve babası ile ayrı oturan iki ablasında testin pozitif, kendisinde ise negatif çıktığını ama 14 gün evde karantinaya girdiklerini söyleyerek, "Şu ana kadar sağlık durumumuz iyi, tedavi aşaması başladı, 14 gün ben de her ihtimale karşı karantinaya girdim” dedi.
24 Eki 2020 - 17:15- Siyaset Güncelleme: 24 Eki 2020 - 17:19
AKP'li yöneticinin ailesi koronaya yakalandı
AKP Körfez İlçe Başkan Yardımcısı ve Medya Sorumlu Başkanı Yunus Küçük’ün, babası İzzet Küçük, annesi Sevil Küçük ve 2 ablasında Kovid-19 tespit edildi. Aile Kuzey Mahallesi'ndeki evlerinde karantina altına alındılar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.