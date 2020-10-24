AKP'li yöneticinin ailesi koronaya yakalandı

Yunus Küçük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailesiyle birlikte karantinaya girdiklerini bildirdi. Yunus Küçük konuyla ilgili olarak verdiği bilgide, kaynağını bilmedikleri bir yerden virüsün aileye bulaştığını söyledi. Küçük, belirti görülmesi sonrasında test olduklarını anne ve babası ile ayrı oturan iki ablasında testin pozitif, kendisinde ise negatif çıktığını ama 14 gün evde karantinaya girdiklerini söyleyerek, "Şu ana kadar sağlık durumumuz iyi, tedavi aşaması başladı, 14 gün ben de her ihtimale karşı karantinaya girdim” dedi.