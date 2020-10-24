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24 Eki 2020 - 17:22- Siyaset G: 24 Eki 2020 - 17:24

Ali Çelik DEVA Dilovası’nın seçilmiş başkanı oldu

Deva partisi Dilovası birinci olağan kongresinde Ali Çelik seçilmiş ilçe başkanı oldu. Tek adaylı kongrede 14 ilçe yöneticisi ve 25 il delegesi seçildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Demokrasi ve Atılım Partisi Dilovası İlçe Birinci Olağan Kongresi bugün Dilovası Kültür Salonu’nda yapıldı. Mevcut ilçe başkanı Ali Çelik’in tek aday olduğu kongreye Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre politikalar Başkanı Yasemin Bilgel,  Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ufuk Yaşar, Deva Partisi  Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, Dilovası kurucu ilçe başkanı Ali Çelik, Gebze kurucu ilçe başkanı Kemal Memiş, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, HDP Dilovası İlçe Eşbaşkanı Kadir Demir, KADEF Başkanı Ömer Yıldırım ve partililer katıldı.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN OLDU

Ali Çelik’in seçilmiş ilçe başkanı olduğu kongrenin divan başkanlığını Kamil Savaş Günbeyaz üstlenirken divan üyelik görevini ise Oğuz Saka, Serkan Alpay, Ensar Emir ve Mustafa Meral yaptı. Kongre sonrası 14 ilçe yöneticisi ve 25 il kongresi delegesi seçildi.

Ali Çelik’in yönetimi: Zeynep Gülsoy, Nevzat Artut, İhsan Memiş, Abdullah Budak, Serkan Bayat, Cüneyt Telli, Mustafa Dalğalı, Yusuf Sırmalı, Aydın Karadağ, Sedat Turan, Nesim Tastiğ, Kıyasettin Deniz, Murat Yıldır, Fatih Yavuz

İl Kongre delegeleri: Ali Çelik, Zeynep Gülsoy, Nevzat Artut, İhsan Memiş, Abdullah Budak, Serkan Bayat, Cüneyt Telli, Mustafa Dalğalı, Yusuf Sırmalı, Aydın Karadağ, Sedat Turan, Nesim Tastiğ, Kıyasettin Deniz, Murat Yıldır, Fatih Yavuz, Dilan Çelik, Mesut Bulak, yunus Kılıç, Yunus Aydın, Ömer Oğuz, İlhan Aydemir, Ömer Paliğa, KıyasettinVanto, Ercan Baş, Reşit Çelik

# Kocaeli

24 Eki 2020 - 17:22 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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