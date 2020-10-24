Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 113 bin 427 testle birlikte toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673’e ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 91 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 359 bin 784’e çıktı. 69 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 727’ye yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 573 artarak 313 bin 93’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 699, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.6 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı; “Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.”