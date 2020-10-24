Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Seyhan Topaloğlu xx, Mustafa Candemir Tabak xx
İzmit Belediyespor: Kübra Erat xx 14, Elif Emirtekin x 4, Egle Siksniute x 2, Erica Wheeler xxx 18, Clarissa Cristina Dos Santos xx 11, Miray Şahin x, Gülşah Duman x 2, Milica Jovanovic xx 13
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Çankaya Üniversitesi: Shavonte Sade Zellous xxx 23, La Tanya Chantella White xxx 17, Gizem Yavuz xxx 12, Bahar Öztürk xx 7, Avery Rochelle Warley Talbert xxx 13
Başantrenör: Hasan Çağrı Özek
1. Periyot: 23-22 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 43-37 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 58-56 (İzmit Belediyespor lehine)
İzmit Belediyespor: 64 - Çankaya Üniversitesi: 72
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi’ne 64-72 mağlup oldu
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.