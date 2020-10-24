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24 Eki 2020 - 19:21- Spor G: 24 Eki 2020 - 19:23

İzmit Belediyespor: 64 - Çankaya Üniversitesi: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi’ne 64-72 mağlup oldu
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Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Seyhan Topaloğlu xx, Mustafa Candemir Tabak xx
İzmit Belediyespor: Kübra Erat xx 14, Elif Emirtekin x 4, Egle Siksniute x 2, Erica Wheeler xxx 18, Clarissa Cristina Dos Santos xx 11, Miray Şahin x, Gülşah Duman x 2, Milica Jovanovic xx 13
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Çankaya Üniversitesi: Shavonte Sade Zellous xxx 23, La Tanya Chantella White xxx 17, Gizem Yavuz xxx 12, Bahar Öztürk xx 7, Avery Rochelle Warley Talbert xxx 13
Başantrenör: Hasan Çağrı Özek
1. Periyot: 23-22 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 43-37 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 58-56 (İzmit Belediyespor lehine)
# İzmit

24 Eki 2020 - 19:21 - Spor

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