Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - Melikgazi Belediyespor: 1

Yer: Hasan Gemici
Hakemler: Melike Erol Özkan xx, Ertaç Bingöl xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran (L) xxx, Tunç Ayhan xxx, Murat Çakmak xx, Kadir Bircan xx, Sultan Selim Arıman xx, Samet Hüseyinoğlu xxx, Yunus Emre Çokgüler (L) xx, Mertcan Akın (L) xx, Numan Aksoy xx
Antrenör: Yahya Tanta
Melikgazi Belediyespor: Seray Berk Söylemez xx, Hakan Sabunoğlu (L) xx, Ali Shahbazı xxx, Ömer Uygur xx, Davut Şahin xx, Yiğit Korkut (L) x, Burak Kılıç xx, Emincan Kocabaş xx, Mehmetcan Ağırbaş xxx
Antrenör: Kadir Aydın
Setler: 25-19, 24-26, 25-23, 25-19
Süre: 119 dakika (27-33-30- 29)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.