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24 Eki 2020 - 19:23- Spor G: 24 Eki 2020 - 19:25

Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Samsunspor: 62

Erkekler Basketbol 1. Ligi’nin ikinci haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Samsunspor’u 75-62 mağlup etti.
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Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Uğur Özen xx, Kerem Yılmaz xx, Cemil Uygül xx
KBB Kağıtspor: Sertay Gürsu xx 14, Mert Ulutaş x 5, Horace Gilbert Spencer Lii xx 14, Sertan İbrahim Sari x, Keshun Deion Sherrill xx 24, Burak Şaşmaz xx 13, Bahadır Şimşek x, Anıl Atamış, Hakan Şanlı x 5
Başantrenör: Atalay Gemen
Samsunspor: Can Özcan x 3, Kahlil Quinton Dukes xxx 18, Timothy Luiz Soares xx 11, Mert Ali Sert x 5, Önder Atun xx 10, Berkay Çivgin, Ahmet Fatih Cantitiz xx 14, Berkay Sinirlioğlu x 1
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 16-18 (Samsunspor lehine)
Devre: 35-31 ( Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 53-45 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
# Kocaeli

24 Eki 2020 - 19:23 - Spor

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