Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Samsunspor: 62

Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Uğur Özen xx, Kerem Yılmaz xx, Cemil Uygül xx
KBB Kağıtspor: Sertay Gürsu xx 14, Mert Ulutaş x 5, Horace Gilbert Spencer Lii xx 14, Sertan İbrahim Sari x, Keshun Deion Sherrill xx 24, Burak Şaşmaz xx 13, Bahadır Şimşek x, Anıl Atamış, Hakan Şanlı x 5
Başantrenör: Atalay Gemen
Samsunspor: Can Özcan x 3, Kahlil Quinton Dukes xxx 18, Timothy Luiz Soares xx 11, Mert Ali Sert x 5, Önder Atun xx 10, Berkay Çivgin, Ahmet Fatih Cantitiz xx 14, Berkay Sinirlioğlu x 1
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 16-18 (Samsunspor lehine)
Devre: 35-31 ( Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 53-45 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.