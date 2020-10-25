Aklına esti, arabasını sattı… Bisikleti ile Trabzon’a gitti!

Muzaffer Türk... 28 yaşında…Doğma büyüme İzmitli. Aslen Trabzonlu…Cedit Mahallesi’nde oturuyor. Düzce Üniversitesi’nde 2 yıllık Üretim ve Kalite Kontrolü bölümünü bitirdi. Bekar. 1 kız kardeşi var. Annesi Ayşe hanım ev hanımı, babasıSeyfettin Beyemekli ama İzmit fuarında bahçıvanlık yapıyor. Spor o’nun yaşam biçimi. Fitness yapamadan duramıyor, iyi futbol oynuyor, basketbolu da seviyor.

AFRİKA’YA GİTMEK İSTİYOR

Muzaffer Türk, doğaya ve adrenalin içerikli sporlara çok meraklı. Tam bir aksiyon hastası. Pandemiden önce Kocaelispor’un maçlarını kaçırmıyordu. Bir an önce statlara taraftar izninin verilmesini bekliyor ve istiyor.Kafasına bir şeyi koyduğunda bunu gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Maddi durumu el verirse Afrika’ya gitmek ve kaplan eğitim merkezinde kaplanlarla yaşamak istiyor.

SURVIVOR’DA HER TÜRLÜ YARIŞIR

Bir anda aklına esti ve Ekim ayının başında bisikleti ile Trabzon’a gitmeye karar verdi. Dediğimiz gibi, kafasına koyduğunu yaptı ve 3 Ekim’de tek başına bisikletle başlayan maceralı yolculuğu 11 Ekim’de sona erdi. Hayallerinden birisi de Acun Ilıcalı’nın tüm ülkede izleme rekorları kıran yarışma programı Survivor’da yer almak.Ama bizim öne çıkaracağımız konu Muzaffer’in bisikleti ile gerçekleştirdiği maceralı Trabzon yolculuğu.

BENİ MUTLU EDECEK ŞEYLER ARADIM

Muzaffer Türk’e neden böyle bir maceraya atıldığını sorduk. Yolculuk esnasında başından geçen ilginç olayları da aktaran Muzaffer Türk şu ifadelere yer verdi:Kimi nedenlerden ötürü işten ayrıldım ve arabamızı sattık. Sonrasında artık beni mutlu edecek şeyleri yapmanın zamanı geldi diyerek hayallerime yönelmeye, sevdiğim şeyleri yaparak bir şeyleri başarmak için adım atmaya karar verdim

HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Öncelikle, “Bu hayatta cesaret edemeyen, istemediği bir hayata esaret eder” diyerek, bir bisiklet aldım ve iki kez uzun mesafe denebilecek, öncesinde Kocaeli-Sapanca, bir sonra ki gün Kocaeli-Düzce yolculuklarımı ara vermeden tamamlayarak kendimi denedim. Sonrasında tamam ben artık hazırım diyerek, Kocaeli'den Trabzon'a tek başıma bisiklet ile yola çıktım. Çok şükür 8 gün süren yolculuğun ardından hayalimi gerçekleştirdim ve Trabzon'a ulaştım.

GİRİŞTİĞİM HER İŞE KENDİMİ ADARIM

Giriştiğim her işte kendime olan güvenim tamdır. Bir inancım ve hayalim varsa bunu gerçekleştirmek için var olan tüm duygumla hareket ederim. Bir gün kendi kendime “Bisikletle Trabzon’a gidebilir miyim?” diye hayal ettim ve buna kendime inandırınca bir bisiklet aldım.2 günlük uzun mesafeli deneme sürüşlerinin ardından yola koyuldum.

TIR SIKIŞTIRDI, TÜNELDE KAZA YAPTIM

3 Ekim’de başladığım maceralarla dolu yolculuğum 11 Ekim’de sona erdi. Yolculuk esnasında Bolu Dağı’na tırmanırken köpek kovaladı, Gerede-Tosya arasındaki yol kenarında ölü domuzlar gördüm, Ordu Boztepe’deki 3 kilometrelik tünelde tırın sıkıştırması sonucu kaza yaptım. Tünel içinde olduğum için kendimi atacak bir yer de yoktu. Bir müddet kenarda bekledim, gelen giden olmayınca aksak aksak bisikletime binip zor da olsa yoluma devam ettim. Neyse ki tırın arkasında başka bir araç yoktu.

TEŞEKKÜRLER SALİH HOCA

Samsun’a kadar gözlüksüz gittim ve Samsun’da gözlük taktım. Birkaç kilometre sonra tam gözlüğüme arı çarptı, dengemi kaybettim, kendimi ve bisikleti zor toparladım. O an çok dua etim. Allah’tan gözlük takılıydı. Eğer gözlük olmasaydı belki de yolculuğum o an bitecekti. Trabzon’da lastiğim patladı. Tekeri tamir etmek isterken 47 yıldır bisiklet sporu ile ilgilenen, hiç tanımadığımSalih Paşa Altuntaş isimli bir ağabeyim beni gördü ve bana yardım etti. Sağ olsun evine davet etti, yemek yedik, çay içtik.

KABUL ETMEDİM

Zaman zaman kimi mekanik sorunlar nedeni ile yolda kaldığım süreçler de geçirdim. Bolu dağındayım, yolda kaldım. Bir kamyonet yanaştı ve şoförü “İstersen seni çıkarayım” dedi. Kabul etmedim, çünkü her şeyi kendim yapmalıydım. Bu işi öyle ya da ben bitecektim. Yolda ara ara 41 plakalı araçlara da denk geldim, kimileri ile sohbet etmişliğim de oldu. Trabzon Atatürk Köşkü'nde Kocaeli'den bisikletle geldiğimi söyledim. Öncesinde giriş ücretinin yarısını aldı, sonrasında bisikletle içeri girdim. Görevli “Gel biraz konuşalım. Sen ne yaptın böyle ya” dedi. Anlattım… Sonra benden aldığı bilet parasını iade etti.

YENİ BİR MACERAM DAHA OLABİLİR

Babamlar 12 kardeş. Akrabalarımızın bir bölümü Trabzon’da. Trabzon’a vardığımda Kaşüstü’nde oturan halamlarda kaldım. Bisikletle İzmit’ten geldiğim için onlar da çok şaşırdı. Biraz zor olsa da amacıma ulaştım, çok mutluyum. Henüz daha karar vermedim ama yine değişik bir macera düşünürsem bunu da gerçekleştirmek isterim.

KAPLANLAR DAHA ASİL

Doğayı, hayvanları, adrenalin dolu sporları seviyorum. Maddi durumum el verdiğinde Afrika’ya gidip kaplanlarla bol bol zaman geçirmek istiyorum. Zaten tişörtümde kaplanı taşıyorum. Kaplanlar aslanlardan daha asil. Kaplanlar avını yalnız yapar. Aslanlar ise sürü ile avlanır ve aslanların dişileri avları yakalarken, erkekleri avı yer. Kaplanlarda ise avlanan erkeklerdir, dişiler ise erkek kaplanın getirdiklerini yer.

KISMET BU İŞLER

Kocaelisporluyum. Maçlarını kaçırmıyordum. Ancak bu pandemi süreci bizi de etkiledi. Bir an önce yasağın kalkmasını istiyorum. Bu sezona pek de iyi başlamadık ancak özellikle hoca değişikliğinden sonra alınan 2 galibiyet iyi oldu. İnşallah bu sezon sonunda da şampiyon olacağız. Hayallerimden birisi de Survivor’a katılmak. Oradaki zorluklarla baş edebileceğimi düşünüyorum. Kısmet bu işler tabii ki…

Erdem abi, sana da böyle bir imkanı bana sunduğun için çok teşekkür ederim.