Kağıtspor, Samsun’u geçti! “75-62”

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta özellikle ikinci yarıda etkili olan taraf Kağıtspor’du. İlk 10 dakikayı 18-16 geride tamamlayan mavi beyazlılar ikinci çeyrekte açıldı ve soyunma odasına 35-31 önde girdi. İki Amerikalısı Keshun ve Spencer ile ikinci yarıda üst üste sayılar bulan, bu iki sporcuya Burak Şaşmaz ve Sertay Gürsu da destek verdi ve Kağıtspor üçüncü çeyreği 53-45 önde tamamladığı mücadeleyi 75-62 kazanmasını bildi.

KESHUN VE SPENCER AŞ.

Kağıtspor’da Keshun 24, Spencer ve Sertay 14’er, Burak da 13 sayı ile oynadı. Konuk ekip Samsunspor’da ise Kahil’in 18, Ahmet Fatih’in 14, Soares’in 11 ve Önder’in de 10 sayısı yeterli olmadı. İlk maçında deplasmanda Balıkesir’e 90-89 kaybeden Kağıtspor sezonun üçüncü maçını 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bursa ekibi Finalspor ile deplasmanda oynayacak. Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 14.30’da başlayacak.