Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun üçüncü maçında Melikgazi Belediyespor’u konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Kağıtspor 25-19, 24-26, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-1 yendi ve 3. maçında ikinci galibiyetine ulaştı. Mavi Beyazlılar ilk maçında sahasında Bigadiç Belediyesi’ni 3-0 yenmiş, ikinci maçında ise deplasmanda grubun favorilerinden Kula Belediyesi’ne 3-2 yenilmişti. Kağıtspor dördüncü maçını 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Saint Joseph ile oynayacak. İzmir’deki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.
25 Eki 2020 - 13:33- Spor Güncelleme: 25 Eki 2020 - 13:35
Efeler, Melikgazi’yi devirdi! “3-1”
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun üçüncü maçında Melikgazi Belediyespor’u konuk etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.