Efeler, Melikgazi’yi devirdi! “3-1”

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun üçüncü maçında Melikgazi Belediyespor’u konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Kağıtspor 25-19, 24-26, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-1 yendi ve 3. maçında ikinci galibiyetine ulaştı. Mavi Beyazlılar ilk maçında sahasında Bigadiç Belediyesi’ni 3-0 yenmiş, ikinci maçında ise deplasmanda grubun favorilerinden Kula Belediyesi’ne 3-2 yenilmişti. Kağıtspor dördüncü maçını 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Saint Joseph ile oynayacak. İzmir’deki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.