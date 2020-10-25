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25 Eki 2020 - 13:33- Spor G: 25 Eki 2020 - 13:35

Efeler, Melikgazi’yi devirdi! “3-1”

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun üçüncü maçında Melikgazi Belediyespor’u konuk etti.
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Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun üçüncü maçında Melikgazi Belediyespor’u konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Kağıtspor 25-19, 24-26, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-1 yendi ve 3. maçında ikinci galibiyetine ulaştı. Mavi Beyazlılar ilk maçında sahasında Bigadiç Belediyesi’ni 3-0 yenmiş, ikinci maçında ise deplasmanda grubun favorilerinden Kula Belediyesi’ne 3-2 yenilmişti. Kağıtspor dördüncü maçını 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Saint Joseph ile oynayacak. İzmir’deki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.

25 Eki 2020 - 13:33 - Spor

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