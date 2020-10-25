Korukır: Her maçımızı Gül Hanım için oynuyoruz

Geçirdiği beyin kanamasının ardından yaklaşık bir haftadır Yalova’daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Gül Köksal’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Engin Korukır “Dualarımız onunla. Her maçımızı pırlanta gibi iki evlat yetiştiren Gül Hanım için oynuyoruz ve kendisinin tekrar aramızda olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.