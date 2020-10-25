Korukır: Her maçımızı Gül Hanım için oynuyoruz

Geçirdiği beyin kanamasının ardından yaklaşık bir haftadır Yalova’daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Gül Köksal’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Engin Korukır “Dualarımız onunla. Her maçımızı pırlanta gibi iki evlat yetiştiren Gül Hanım için oynuyoruz ve kendisinin tekrar aramızda olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.