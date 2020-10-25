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25 Eki 2020 - 13:34- Spor G: 25 Eki 2020 - 13:36

Yazıcı başladı

3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor’da yeni yardımcı antrenör Yusuf Yazıcı göreve başladı.
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3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor’da yeni yardımcı antrenör Yusuf Yazıcı göreve başladı. Kocaelispor alt yapısında önemli katkıları ile bilinen ve Derinceli olan Yazıcı, Derince ekibinin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu, yetenekli futbolcularla başarının yakalanacağına inandığını belirtti.
# Derince, Kocaelispor

25 Eki 2020 - 13:34 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Murat bey - KOCAELİ SPOR U15 Proje takımı için çok büyük kayıp...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 13:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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