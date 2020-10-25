Yazıcı başladı

3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor’da yeni yardımcı antrenör Yusuf Yazıcı göreve başladı. Kocaelispor alt yapısında önemli katkıları ile bilinen ve Derinceli olan Yazıcı, Derince ekibinin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu, yetenekli futbolcularla başarının yakalanacağına inandığını belirtti.