TKP’nin hedefinde Ali Babacan var

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kocaeli İl Örgütü’nün belli aralıklarla İzmit Yürüyüş yolunda dağıtımını Yaptığı Boyun Eğme’nin bu haftaki sayısında Ali Babacan konu edindi. ‘Babacan’ın programı emekçilere deva olamaz’ manşeti ile dağıtılan gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlık döneminde Dışişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi’nin sürekli AKP eleştirisi yapılması konu edindi. O dönem yaşananlardan Ali Babacan’ın payının olup olmadığı sorgulanan gazetede, “Oysa azıcık eşelesek AKP’yi AKP yapan neredeyse her icraatın altından Babacan da çıkar, unutmadık.” ifadelerini yer aldı.

“BENZER ŞEYLERİ ŞİMDİ BABACAN’DAN DUYUYORUZ”

Yürüyüş yolunda vatandaşlara dağıtılan Boyun Eğme yayının Ali Babacan bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Gelin biraz AKP’nin ilk yıllarına saralım filmi.Ne özgürlükler, ne özgürlükler. Erdoğan, 18 yıl önce yani ilk kez iktidara geldikleri 2002 genel seçimleri öncesinde “Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart”demişti. Örneğin, Demokratikleşme, vesayet rejimini yıkmak,statükoyu ortadan kaldırmak,ileri demokrasi klasik AKP söylemleriydi.Benzer sözleri bugün çeşitli sosyal mecralarda,özellikle Z kuşağını etkilemeye çalıştığı anlaşılan Babacan’ın ağzından da duyuyoruz.E tabi kibarca,biraz elegan zevkleri olan naif biri,biraz halktan,biraz mütevazi bir kimseymişçesine.

“PİŞİRİP PİŞİRİP ÖNÜMÜZE KOYUYORLAR”

AKP ile tek benzerlik bu mu dersek değil tabi. Patron sevicilikte de yarışıyorlar, cemaatlerle de pek kavga ettikleri söylenemez.Babacan’ın 2014 yılında patronlar ile yaptığı toplantıda örneğin;”Biz Gülen Cemaatinin faaliyetlerini zaten biliyorduk. Yurtdışında açtıkları okulları,eğitimin kalitesini yükselten faaliyetlerini hep destekledik.Ancak sonra iyi eğitim alıp mezun olanlar kendi içlerinde hiyerarşik bir yapı oluşturmuşlar,bu yapı ülkeye zararlı olmaya başladığı noktada müdahele ettik.”dediğini unutmadık.Birinin dün söylediğini bugün öteki tekrar ediyor,pişirip pişirip önümüze koyuyorlar.

“TEKRAR İZLEMEYE NİYETİMİZ YOK”

Hepsi düzenin aktörleri, adları farklı belki ama ağızlarından çıkanlar hep aynı. Bizi sürükledikleri eşitsizlik umurlarında değil, varsa yoksa patronlar. yeter ki onlar kendilerini güvende hissetsin. Biz bu filmi izledik, uzun bir film oldu. Tüm haklarımız elimizden alınırken, göz göre göre açlığa, geleceksizliğe sürüklenirken tekrar izlemeye de niyetimiz yok.”