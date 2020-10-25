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25 Eki 2020 - 14:02- Gündem G: 25 Eki 2020 - 14:03

Büyükakın, “Batının faşist zihniyetine hep birlikte dur demeliyiz”

Büyükakın, “Avrupa’nın ırkçı politikacıları Cumhurbaşkanımızı hedef alan karikatürüyle içlerinde ki o karanlık medeniyetlerini de dışa vurmuşlar” dedi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı içeren karikatür paylaşımına büyük tepki gösterdi. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyet Başkanı olan Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımıza saldıran insanlık düşmanı, faşist ve ırkçı akıl maalesef Avrupa’nın şımarık politikacılarıdır. Avrupa’nın bu ırkçı politikacıları, Cumhurbaşkanımızı hedef alan karikatürüyle içlerinde ki o karanlık medeniyetlerini de dışa vurmuşlar. Bu gibiler insanlık düşmanı olmakla birlikte bu faşistlerle mücadele etmek bizlerin en büyük görevidir” dedi. 

“GEREKEN CEVAP HER TÜRLÜ PLATFORMDAN VERİLMELİDİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyanın vicdanı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Avrupa’da yaşanan İslam ve yabancı düşmanlığı artık politikacıların popüler olmak için kullandıkları bir araç haline gelmiştir. İslam düşmanlığını da içinde barındıran ve Ortaçağ karanlığına dönen Avrupa’nın şımarık politikacılarına gereken cevap her türlü platformdan verilmelidir. Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere batının faşist zihniyetine hep birlikte dur demeliyiz. Öfke ve nefret maalesef Avrupa’nın büyük bir hastalığıdır” ifadelerini sarf etti. 

“BU MÜCADELE İNSANLIK MÜCADELESİDİR”

Teröre ve teröristlere kucak açan Avrupa’nın yükselen İslamofobi’ye karşı hiçbir adım atmadığını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Avrupa’da faşizm çok güçlü bir şekilde yayılmaktadır. Avrupalı liderler artık İslam ile uğraşmaktan geri durmazken, Müslümanlarla da dertleri olduğunu artık çok açık bir şekilde belli etmektedirler.  Libya’da, Suriye’de ve tüm İslam coğrafyalarında Müslümanların kanını akıtan bu Geert Wilders gibi faşistlere her platformda cevap vereceğiz. Karanlık akıllarını, faşist ve İslam düşmanı olan zihinlerini yüzlerine vuracağız. Bu mücadele insanlık mücadelesidir. Hak ile batılın mücadelesidir” açıklamasını yaptı. 

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25 Eki 2020 - 14:02 - Gündem

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