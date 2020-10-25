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25 Eki 2020 - 14:03- Gündem G: 25 Eki 2020 - 14:05

“Bugünün fidanları yarınların nefesi olacak”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İgsaş Ortaokulu bahçesinde fidan dikti. Başkan Söğüt, “Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler” dedi.
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İGSAŞ Ortaokulu bahçesinde TÜGVA Körfez İlçe Temsilciliği'nin düzenlediği fidan dikme programına katıldı. Programa ayrıca TÜGVA İl Temsilcisi Hanefi Akbulut, İlçe Temsilcisi Muhammet Can Önal, Teşkilat Koordinatörü Erdem Alp, Okul Müdürü Murat Dumansız, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

“GELECEK KUŞAKLAR İÇİN”

Körfez’de ve Kocaeli’de her yıl binlerce fidanın toprakla buluştuğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Toprakla buluşturduğumuz her fidan, yarının nefesi olacak. Bu doğrultuda hareket eden tüm sivil toplum kuruluşlarımızı ve faaliyetleri önemsiyor ve destekliyoruz. Unutulmamalıdır ki; Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler” dedi.

CAN SUYUNU VERDİ

Başkan Söğüt, TÜGVA İl Temsilcisi Hanefi Akbulut’a ve ilçe temsilcisi Muhammet Can Önal’a da düzenlediği etkinlikten sonra teşekkür etti. Daha sonra Başkan Şener Söğüt çocuklarla birlikte okul bahçesinde fidanları dikti ve fidanlara can suyu verdi. Okul Müdürü Murat Dumansız da Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.
# Kocaeli, Körfez

25 Eki 2020 - 14:03 - Gündem

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