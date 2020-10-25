Kocaeli’de araç lastiği yakılıp, enerji üretilecek

TBMM, Kocaeli için tarihi bir karar almak üzere. Sürekli olarak hava kirliliği ve çöp kokusu ile gündeme

gelen Kocaeli’ye bu sefer de komisyondan geçerek, kanun şeklinde onaylanıp yürürlüğü konulacak, araç lastiklerinin yakılması ile enerji üretilme tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Konuyu ilk olarak CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen, sosyal medyada hesabından gündeme getirdi. İnsan sağlığı için ölümcül tehlikesi olduğunu aktaran Pekşen, “Torba yasa TBMM’den geçiyor. Kocaeli, Erzincan ve Düzce’de araç lastiği yakarak elektrik üretilecek. Dünya’nın herhangi bir ülkesinde insan sağlığı için ölümcül tehlikesi olan ve yüksek kanserojen risk taşıyan bu tesisleri bırakın kurmayı bunu konuşanı bile siyasal tarihe gömerler” ifadelerine yer verdi.

“KOCAELİ’NİN 10 YIL SONRAKİ SORUNU AKCİĞER KANSERİ”

Gazetemize değerlendirmede bulunan Pekşen bu tesissin hangisi olduğu ve Kocaeli için ne kadar önem arz ettiği açıkladı. Pekşen,“Kocaeli nasıl sessiz kalır buna, özellikle vekil arkadaşlar uyuyor mu? Bu vekiller uyuyor ve halkı da uyutuyor. Kocaeli’ye 10 yıl sonra baktığınız zaman hastaneler akciğer kanseri ile dolacak. Bunun bariz örneklerini Soma’da, Tavşancıl’da görebiliriz. 15 yaşındaki çocuklar kanserden ölecek, buna oradaki vekiller nasıl ses çıkartmaz. Türkiye’de 3 ilde yapılacak ve bunlardan biriside Kocaeli. Bu işlem Arslanbey OSB’nin içinde yer alan Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş’de Kartepe Biyokütle-Piroliz Sıvısı ve Gazı Enerji Santralı’nda yapılacak. Komisyonda geçti şimdi sıra genel kuruldan geçmesi. AB’nin hiçbir ülkesinde araç lastiğinin geri dönüşüm dışında kullanılması mümkün değilken bu kararın sonuçlarını ve sorumluluğunu beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

“ AKP’DE BUNA EVET DEMEZ”

Konu hakkında Kocaeli Milletvekilleri gazetemize önemli açıklamada bulundu. AKP’nin bile böyle bir karar almasının doğru olmadığı ifade eden CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Tahsin Tarhan, “Bu konu komisyona geldi ve bizler yani muhalefet partileri olarak kesinlikle karşı çıktık. Muhalefet şerhimizi koymamıza rağmen komisyondan geçti ve genel kurula gelecek. AKP’nin almış olduğu bir karar olduğu için kendileri onayladı ve ne zaman onaylanacak ve kanun gelecek mi açıkçası bilemiyoruz. Bizim düşüncemize göre AKP’de buna evet demez, öyle düşünüyoruz” dedi.

“İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU”

Konunun insan sağlığı için çok önemli olduğunu aktaran Tarhan, “Bu konu çok önemli bir konu ve insan sağlığı için gerçekten önem arz eden bir konu. Bizler Kocaeli olarak bakmıyoruz olaya, insan sağlığı için bakıyoruz. Aldığımız muhalefet şerhi de kesinlikle vatandaşı düşündüğümüzden dolayıdır. Önümüzdeki günlerde bakalım kabul edecekler mi ve nasıl bir yol alınacağını birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ’Yİ ZEHİRLEYECEKLER”

Konun takipçisi olduğunu ifade eden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu can sıkıcı bir olaydır. İnsanların, vatandaşlarımızın ve halkımızın sağlığına direkt olarak etki eden olaydan haberimiz var. Bu konuda ben bizzat kendim komisyonda yer aldım. Biz muhalefet şerhimizi koyduk, buna karşı olduğumuzu ve bunun yapılmasının ciddi sıkıntılar doğuracağını da dile getirdik. Bu yapılacak iş değil, çöp, lastik gibi şeyler yakılarak Kocaeli’yi zehirleyecekler ve bundan para kazanacaklar. Kocaeli’nin zaten havası ortada, ne kadar kötü olduğunu ve zehirlediğimizi biliyoruz, bir de bu lastikler yakılacaksa gerçekten Kocaeli için büyük kayıp olur” dedi.

“FABRİKALAR 12 AY RUHSATSIZ ÇALIŞACAKTI”

Bu konu komisyona geldiğinde içinde önemli maddelerin olduğunu aktaran Gergerlioğlu, “Bakın bu torbanın içinde aslında Kocaeli için değil, Türkiye’yi ilgilendiren maddeler vardı. Yapılacak olan fabrikaların 12 ay ruhsatsızda çalışılabilecek gibi bir madde vardı için, biz milletvekillerin baskısı ile sonradan kaldırıldı. Komisyonda çevre örgütleri katılmak istendi lakin onlarda çıkarıldı. Sadece holding sahipleri, komisyonda ki kişiler ve bizler kaldı. İktidar, fabrika ve holding sahipleri ile bir araya gelerek vatandaşı düşünmeden onlara ne kadar kazandıracaklarının derdindeler. Böyle birçok fabrika sahibine kolaylık sağlayacaklar. Bizler genel kurula geleceği vakte kadar konun takipçisi olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞA DANIŞILIR”

Geri dönüşüm adına böyle bir kararın olduğunu aktaran Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, “Kullanılmış olan lastiklerin geri dönüşüme kazandırılması adına böyle bir şey yapılabilir ama Kocaeli olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu yapıldığı zaman zaten ÇED raporları hazırlanır, vatandaşa danışılır. Bunlar Türkiye’nin birçok yerinde var, geri dönüşüm için yakılacak ve Kocaeli alın siz yakın denilmeyecek, yakma tesisi gibi bir durum olabilir yada onlar için yeni bir teknoloji de olabilir” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BİRÇOK YERİNDE VAR”

Belediyelerin çöp yakma işlemine benzeten Şeker, “Belediyelerde olduğu gibi çöp yakma gibi olacak ve geri dönüşüme kazandırılacak. Vatandaşlar zaten bu lastikleri ormana, yolların kenarlarına atıyor, bunlar alınıp geri dönüşüme kazandırılacak. Türkiye’nin birçok yerinde olan bu durumda Kocaeli’de illa yakılacak diye bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

“HASTALIKLARIN YAYILMA İHTİMALİDİR”

Lastiklerin yakılması konusunda araştırma yapan ve konunun önemi anlatan Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, "Bunlar, bu yığınlarda meydana gelen şiddetli yangınlar ile bu yığınlarda rahatça çoğalma fırsatı bulan böcekler nedeniyle toplum için oldukça tehdit edici hastalıkların yayılma ihtimalidir" dedi. Prof. Dr. Gönüllü, "Araç Lastiklerinin Yönetimi" konusunda hazırladığı bilimsel raporda, lastiklerin içinin boşluklu olmasının bunların sönmesini zorlaştırdığını, ABD Winchester-Virginia'da meydana gelen bir yığın yangınının yaklaşık 9 ay sürdüğüne dikkati çekti.

“KALINTILARIN TOPRAĞI KİRLETME POTANSİYELİ SÖZ KONUSUDUR”

Lastik yığınlarının yanmasıyla atmosfere tonlarca zararlı bileşiklerin yayıldığını, siyah bir bulut gibi atmosfere giden bu maddeler içinde çok zararlı kimyasalların da bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gönüllü, "Karbon siyahı, uçucu organikler, yarı-uçucu organikler, çok halkalı hidrokarbonlar, yağlar, kükürt oksitleri, azot oksitleri, nitrosaminler, karbon oksitleri, uçucu partiküller ve As, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe gibi metaller bulunabilmektedir. Yangınlar ile atmosfere yayılan bu kirleticiler yakın çevredeki toprak ve suların kirlenmesine de neden olurlar. Yangın sonrasında kalıntıların toprağı kirletme potansiyeli söz konusudur. Yangını söndürmek maksadıyla sıkılan sular yangında piroliz meydana gelmesine ve toprağa sızarak ayrı bir probleme neden olabilecek birçok hidrokarbonların oluşmasına da neden olabilmektedir. Hurda lastiklerin yığıldığı yerlerde önemli 2 çevre zararı söz konusu olmaktadır” dedi.