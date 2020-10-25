Şekerbank’tan ambalaj sektörüne destek paketi

Pandemi sürecinin yarattığı etkileri en aza indirmek için KOBİ’lere sektörel bazda da destek sağlayan Şekerbank, müşterilerinin ihtiyacına göre hazırladığı “KOBİ Sektör Paketleri” serisine “Ambalaj Sektörü Destek Paketi”ni ekleyerek üreticilerin hizmetine sundu. Şekerbank “Ambalaj Sektörü Destek Paketi” ile 48 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranlarının yanı sıra birbirinden farklı avantajlar içeren ürünlerini bir pakette topladı. Paket kapsamında taksitler Ocak 2021’e kadar ertelenebiliyor.

PARA TRANSFERLERİ

“Ambalaj Sektörü Destek Paketi” ile KOBİ’ler internet ve mobil şubeden yapacakları EFT/havale işlemlerini 2020 yılsonuna kadar ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca ambalaj sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin 6 ay boyunca tahsile verdiği çeklerden masraf alınmazken, avantajlı POS oranlarının yanı sıra, gerçekleştirecekleri yurtdışı para transfer işlemlerinden de 3 ay boyunca masraf alınmıyor. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Bu olağanüstü günleri müşterilerimizin yanında yer alarak birlikte aşacağız” dedi.