AK Kadınlar üye çalışmalarına devam ediyor

Pandemi süreci nedeniyle gerekli tüm önlemleri alıp, kurallara uyarak bir milyon yeni üye çalışmalarına devam ettiklerini belirten AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin şu ifadelere yer verdi;“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği bir milyon yeni üye çalışmaları kapsamında durmak yok, yola devam diyerek hız kesmeden devam ediyor.
“ÜYE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ”
18 yıldır olduğu gibi şu anda da milletimizin partimize teveccühü ve desteği en üst seviyede, üye çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni yüzlerce üyemizi Ak Partiye kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Gönül seferberliğimize yoğun destekleri nedeniyle hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.