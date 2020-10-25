AK Kadınlar üye çalışmalarına devam ediyor

Pandemi süreci nedeniyle gerekli tüm önlemleri alıp, kurallara uyarak bir milyon yeni üye çalışmalarına devam ettiklerini belirten AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin şu ifadelere yer verdi;“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği bir milyon yeni üye çalışmaları kapsamında durmak yok, yola devam diyerek hız kesmeden devam ediyor.

“ÜYE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ”

18 yıldır olduğu gibi şu anda da milletimizin partimize teveccühü ve desteği en üst seviyede, üye çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni yüzlerce üyemizi Ak Partiye kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Gönül seferberliğimize yoğun destekleri nedeniyle hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”