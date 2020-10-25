Büyükakın: 110 Milyon TL’lik yatırımı tamamladık

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve yeni yönetimini makamında konuk etti. Gerçekleştirilen kongrede seçilerek çalışmalara başlayan Kaya ile yönetimini bir kez daha tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan Büyükakın, Gebze’ye gerçekleştirdikleri yatırımları bir kez daha ifade ederken, ulusal ve uluslararası konulara da değindi. Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz’ün de yer aldığı birliktelikte Büyükakın, “Büyük ve güçlü Türkiye inşasına Kocaeli’den ve Gebze’den büyük destek vermeyi sürdüreceğiz. Yerel yönetimler olarak bize düşen sorumluluklarımız farkındayız. Teşkilatlarımızla birlikte gerek eser siyasetimizi gerekse gönül belediyeciliğimizi şehrimizin her karışına yayma devam edeceğiz” dedi.

“ULAŞIMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR DEVRİM YAŞANACAK”

“Milletimiz için çalışmaya devam” diyerek AKP Gebze İlçe yönetimlerine gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür eden Büyükakın, “Gebze’de çok önemli yatırımlarını da hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sadece 2019-2020 yılları arasında 110 Milyon TL’lik yatırımı tamamladık. TEM otoyolu köprülerinin bağlantı yollarının yapımını sürdürüyoruz. Sporcu Eğitim Merkezi GEBZESEM çok önemli bir noktaya vardı. 5 Milyar TL’lik dev yatırım bütçesiyle METRO projesi bir yandan devam ediyor. Gebze’de metro tamamlandığında ulaşımda çok önemli bir devrim yaşanacak. Bu pencereden baktığımızda şu an sayamayacağımız projelerimizle Gebze ilçemize hizmet etmeyi sürdürüyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.