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25 Eki 2020 - 14:24- Gündem G: 25 Eki 2020 - 14:26

Turan’dan 2020 yılı değerlendirme toplantısı

Başkan Turan, belediye başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle Belediye Çay Bahçesinde değerlendirme toplantısı düzenledi
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, belediye başkan yardımcısı ve daire müdürleri ile bir araya gelerek 2020 yılı içindeki performans çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Turan, 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmaları ve projeleri masaya yatırırken, 2021 iş planlaması ve projeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

“ÇALIŞMA ARKADAŞALaRIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Birimlerdeki çalışma ve iş akışı ile ilgili bilgiler alan Turan “Belediyelerin görevi kent halkının hayatını kolaylaştırmak ve gelişimin önünü açmaktır. Bu amaç doğrultusunda belediyemiz olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti Kandıra’ya sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda görevlerinde üstün çaba ve gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

25 Eki 2020 - 14:24 - Gündem

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