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25 Eki 2020 - 14:25- Gündem G: 25 Eki 2020 - 14:27

Yavuz: En stratejik sektör tarım ve gıdadır

2020 Yılı SOGEP Başarılı Proje Başvuruları Kandıra Kırsal Kalkınma Platformu – 3K İlk Tarım” konulu protokol imza töreni, Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi
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Kırsaldan kente göçü engelleyerek, sürdürülebilir bir tarım uygulaması sağlamak amacıyla Kocaeli Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kandıra Kaymakamlığı, Kandıra Belediyesi, İŞ-KUR, Kandıra Ziraat Odası, Kandıra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ve Ahmet Emir Drahşan işbirliğiyle hazırlanan “2020 Yılı SOGEP Başarılı Proje Başvuruları Kandıra Kırsal Kalkınma Platformu – 3K İlk Tarım” konulu protokol imza töreni, Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“BİRÇOK HAM MADDEYİ ÜRETEBİLECEĞİZ”

Gerçekleştirilen protokol törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu katıldı. Vali Yavuz yaptığı konuşmalarında; “Bugün yine çok güzel bir faaliyet için bir arada bulunuyoruz. Tarıma, tarıma dayalı sanayiye ve aromatik tıbbi bitkiler dahil olmak üzere ithal ettiğimiz birçok ham maddeyi üretebilecek potansiyele sahibiz. Diğer taraftan pandemi de gösterdi ki en stratejik sektörlerden bir tanesi tarım ve gıdadır” dedi.

45 VATANDAŞ İSTİHDAM EDİLECEK

 “2020 Yılı SOGEP Başarılı Proje Başvuruları Kandıra Kırsal Kalkınma Platformu - 3k İlk Tarım” konulu proje ile; Kandıra Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan sosyal yardım alan ve Kandıra da ikamet edip İŞKUR'a kayıtlı aktif iş arayan işsizler arasından, proje kapsamında verilecek olan eğitim ve sertifikasyon programlarını tamamlamış olmak koşuluyla 28 kadın,  15 Erkek, 2 engelli vatandaşımız çeşitli alanlarda istihdam edilecek.

# Kocaeli, Vatandaş, eğitim, engelli

25 Eki 2020 - 14:25 - Gündem

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