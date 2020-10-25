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25 Eki 2020 - 14:34- Gündem G: 25 Eki 2020 - 14:35

Söğüt’ten ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’e yeni atanan Başhekimler ile ilçe müftüsüne hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’e yeni atanan Başhekimler ile ilçe müftüsüne hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Başkan Şener Söğüt ilk olarak Körfez İlçe Müftüsü olarak kısa süre önce atanan Abdul Muhammed Çınar’a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Söğüt, müftüye yeni görevinde başarılar diledi.

COŞKUN’A ZİYARET

Başkan Şener Söğüt daha sonra uzun yıllar Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde başhekimlik yapan ve kısa süre başka ilçede bu görevi yürüttükten sonra geri dönen Zehra Coşkun Salih’i ziyaret etti. Salih’e, ‘tekrar hoş geldiniz’ diyen Başkan Şener Söğüt, başarılı çalışmalarını sürdüreceğine inandıklarını belirtti.

PANDEMİ SÜRECİ

Başkan Şener Söğüt son olarak kısa süre önce Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi görevine getirilen Uzm. Dr. Ömer Dağ’ı ziyaret etti. Körfez Devlet Hastanesi’nin pandemi sürecinde önemli bir yükü üstlendiğini belirten Başkan Şener Söğüt, tüm sağlık çalışanlarına da bir kez daha teşekkür etti.
# Körfez

25 Eki 2020 - 14:34 - Gündem

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