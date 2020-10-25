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25 Eki 2020 - 16:17- Gündem G: 25 Eki 2020 - 16:20

Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacılık yapan 33 yaşındaki bir çocuk babası korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen genç adamdan geriye, "Şükürler olsun, iyi olacağım inşallah. Hepinizi seviyorum, dua bekliyorum" sözleri kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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İnegöl’de ikamet eden 33 yaşındaki bir çocuk babası Mücahit Balantekin bronşit rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede korona virüse yakalandı. Genç adam tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balantekin’in kısa bir süre önce çekilen görüntüleri yürekleri burktu. Gencin son sözleri "Şükürler olsun iyi olacağım inşallah, hepinizi seviyorum dua bekliyorum" oldu.

PLAZMA TEDAVİSİ DE UYGULANDI

Bronşit rahatsızlığı da bulunan Balantekin’e plazma kan tedavisinin de uygulandığı öğrenildi. Balantekin’in ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Balantekin İnegöl Kavaklaraltı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Balantekin’in geçen sene evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
# çocuk

25 Eki 2020 - 16:17 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Suadiyeli Yakup - ben gencim bana bir şey olmaz diye geçinenler bende evde krantinadayız herkese ama herkese bir şey olur kimi acı çekerek geçirir kimide genç gibi rahmetli olur herkes akıllı olsun

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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