Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın geleneksel 'Sonbahar Servis Günleri Kampanyası' başlıyor…

30 Kasım tarihine kadar sürecek 'Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ndan' yararlanmak için Toyota’nın ilimizdeki en büyük bayisi olan Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecekler.
TOYOTA PLAZA KOCAELİ KAYA SERVİSLERİNE GELİN, KIŞA BAKIMLI GÜVENLE GİRİN
3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimli olurken, Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 oranında indirimli olarak değiştirilecek.
ONLİNE SERVİS
Servis randevusunu hızlı bir şekilde “online servis” uygulamasından alabilecek olan Toyota sahiplerinin indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya götürmek olacak.
Randevu ve Bilgi için:
servisrandevusu.toyota.com.tr/?dc=141002
Adres: Körfez Mah., Karayolu Sk. No:24, 41001 İzmit/Kocaeli
Tel: 0262 333 52 92
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.