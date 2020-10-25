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25 Eki 2020 - 18:56- Gündem G: 25 Eki 2020 - 19:02

Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın geleneksel 'Sonbahar Servis Günleri Kampanyası' başlıyor…

Toyota sahipleri avantajlarla dolu geleneksel 'Servis Günleri Kampanyası' ile yaklaşmakta olan kış aylarına “bakımlı ve güvenle' girecekler
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30 Kasım tarihine kadar sürecek 'Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ndan' yararlanmak için Toyota’nın ilimizdeki en büyük bayisi olan Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecekler.

TOYOTA PLAZA KOCAELİ KAYA SERVİSLERİNE GELİN, KIŞA BAKIMLI GÜVENLE GİRİN

3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimli olurken, Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 oranında indirimli olarak değiştirilecek.

ONLİNE SERVİS

Servis randevusunu hızlı bir şekilde “online servis” uygulamasından alabilecek olan Toyota sahiplerinin indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya götürmek olacak.

Randevu ve Bilgi için:
servisrandevusu.toyota.com.tr/?dc=141002
Adres: Körfez Mah., Karayolu Sk. No:24, 41001 İzmit/Kocaeli
Tel: 0262 333 52 92

# Kocaeli, İzmit, Körfez

25 Eki 2020 - 18:56 - Gündem

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