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25 Eki 2020 - 19:05- Gündem G: 25 Eki 2020 - 19:12

Korona verilerindeki artışı devam ediyor!

Ülkemizde 25 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta sayısı düne oranla düştü. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2017 artarak 361 bin 801 oldu. 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 799'a çıktı. Bakan Koca, vatandaşları uyararak, "Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor" dedi
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2017 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 72 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 799'a, toplam vaka sayısı ise 361 bin 801'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1297 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1297 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 314 bin 390'a yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888, ağır hasta sayısı 1744, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır" ifadelerini kullandı.

25 Eki 2020 - 19:05 - Gündem

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