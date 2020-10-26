Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük koronavirüse yakalandı. Yaşadığı rahatsızlık üzerine hastaneye giden Küçük'ün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Küçük dün itibariyle evde tedaviye başlarken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük, ayrıca son iki gün içerisinde kendisiyle temas kuranların test yaptırmalarını tavsiye etti.
26 Eki 2020 - 09:25- Gündem Güncelleme: 26 Eki 2020 - 09:27
Sendika başkanı koronavirüse yakalandı
Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük koronavirüs testi pozitif çıktı
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.