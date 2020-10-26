Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
26 Eki 2020 - 09:25- Gündem G: 26 Eki 2020 - 09:27

Sendika başkanı koronavirüse yakalandı

Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük koronavirüs testi pozitif çıktı
mask

Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük koronavirüse yakalandı. Yaşadığı rahatsızlık üzerine hastaneye giden Küçük'ün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Küçük dün itibariyle evde tedaviye başlarken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük, ayrıca son iki gün içerisinde kendisiyle temas kuranların test yaptırmalarını tavsiye etti.
# Kocaeli

26 Eki 2020 - 09:25 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Söğüt’ten ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri mask
Söğüt’ten ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri
Yavuz: En stratejik sektör tarım ve gıdadır mask
Yavuz: En stratejik sektör tarım ve gıdadır
Turan’dan 2020 yılı değerlendirme toplantısı mask
Turan’dan 2020 yılı değerlendirme toplantısı
Büyükakın: 110 Milyon TL’lik yatırımı tamamladık mask
Büyükakın: 110 Milyon TL’lik yatırımı tamamladık
“Bugünün fidanları yarınların nefesi olacak” mask
“Bugünün fidanları yarınların nefesi olacak”
Büyükakın, “Batının faşist zihniyetine hep birlikte dur demeliyiz” mask
Büyükakın, “Batının faşist zihniyetine hep birlikte dur demeliyiz”
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak
Din Hizmetleri Uzmanı’ndan hakaret dolu kelimeler mask
Din Hizmetleri Uzmanı’ndan hakaret dolu kelimeler
Hürriyet Hulusi Kentmen’in evini İzmit’e kazandırıyor mask
Hürriyet Hulusi Kentmen’in evini İzmit’e kazandırıyor
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı mask
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı mask
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı
Üroloji doktoru İbrahim Kılcı, hayatını kaybetti mask
Üroloji doktoru İbrahim Kılcı, hayatını kaybetti

GALERİ

Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi mask
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi
Köpekten annelik dersi mask
Köpekten annelik dersi
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular mask
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-İnegölspor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL