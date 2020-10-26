Sendika başkanı koronavirüse yakalandı

Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük koronavirüse yakalandı. Yaşadığı rahatsızlık üzerine hastaneye giden Küçük'ün yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Küçük dün itibariyle evde tedaviye başlarken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük, ayrıca son iki gün içerisinde kendisiyle temas kuranların test yaptırmalarını tavsiye etti.