Akşener, ağabeyinin ismini taşıyan park açılışında gözyaşlarını tutamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir’de Çiğli Belediyesi tarafından Harmandalı Mahallesi'nde yaptırılan Nihat Gürer Parkı’nın açılışına katıldı. Açılış sırasında duygulandığı gözlenen Akşener, “Ağabeyim iyi ve vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu” ifadelerini kullandı. Akşener’in gözyaşlarına tutamadığı görüldü. Daha sonra parkta oynayan çocukları salıncakta sallayan Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
NİHAT GÜRER KİMDİR?
Nihat Gürer 6 Ocak 1948 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını memleketinde geçirdi. 1980 yılı öncesinde MHP'nin Kocaeli'deki il başkanlığı görevini yaptı. Kocaeli Aydınlar Ocağı başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası başkanlığı yaptı. Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Alaattin - çok heyecanlandım başlığı okuyunca.dedim acaba yeni bir doğalgaz veya petrol yatağımı budular,veya savunma sanayiine yeni bir tank,top,füze,vs.üretimimi gerçekleştirdiler.veya köprü,tünel,hava alanı hızlı tren gibi ülke insanının hayatını kolaylaştıran bir açılışmı yaptılar.açıkcası çok heycanlandım fakat sonuç...?
Sertan - Arkadaşım orada aglayan bir kadın var ve sen bunu malzeme yapıp birde bıyık altından gülüyorsun öylemi yazıklar olsun size ne hallere geldi ülke ulan işiniz gücünüz karalamak partizanlık lan bir bırakın artık şu kafaları özünüze dönün Müslümanız unutmayın sende kaybet kardeşini adini boyle bir güzel versinler sende ağlarsın unutma ölümlü dünya aynısı sanada gelebilir!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.