Günay'dan CHP'ye sert çıkış! “Kendi çocuklarınızı da anlattınız mı?

AKP Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, Çayırova’ya gelen CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın mutsuzluktan beslendiğini belirterek şunları söyledi: “En son İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’i Çayırova’ya getirerek daha önce defalarca açıklaması yapılmış, yanlış beyanlarda bulunarak halkımızı yanılttıkları belirtilmiş konularda temcit pilavı gibi bir kez daha aynı şeyleri tekrarlamışlar. Demek ki, ne söylesek boş. Siyasetten anladıkları tek şey karamsarlık tablosu çizmek, insanları sürekli umutsuzluğa sürüklemek olmuş.

"BİZ HALKIMIZA HİZMET ETMEKTEN KEYİF ALIYORUZ”

Ancak merak ettiğimiz bir konu var. Çayırova Meclis Üyesi Halis Koç’un kızının İzmit Belediyesi’nde nasıl işe girdiğini acaba Ankara’dan gelen heyete anlattılar mı? Kendi partisinin içine bile hizipçilik sokan, kendisini destekleyene mutluluk, desteklemeyene azap getiren biri Çayırova’nın hiçbir sorununu çözemez. AK Parti olarak vatandaşlarımızın yaşadığı bütün sorunları dün olduğu gibi bugün de samimiyetle ve ciddiyetle çözmeye çalışacağız. Birileri mutsuzluktan beslenirken, biz halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz”.