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26 Eki 2020 - 09:39- Siyaset G: 26 Eki 2020 - 09:47

Günay'dan CHP'ye sert çıkış! “Kendi çocuklarınızı da anlattınız mı?

AKP Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın gittiği her yere mutsuzluk götürdüğünü belirterek, “Partisi içinde bile hizipçilik yapan birinin Çayırova halkına çözüm getirmesi beklenemez” dedi
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AKP Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, Çayırova’ya gelen CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın mutsuzluktan beslendiğini belirterek şunları söyledi: “En son İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’i Çayırova’ya getirerek daha önce defalarca açıklaması yapılmış, yanlış beyanlarda bulunarak halkımızı yanılttıkları belirtilmiş konularda temcit pilavı gibi bir kez daha aynı şeyleri tekrarlamışlar. Demek ki, ne söylesek boş. Siyasetten anladıkları tek şey karamsarlık tablosu çizmek, insanları sürekli umutsuzluğa sürüklemek olmuş. 

"BİZ HALKIMIZA HİZMET ETMEKTEN KEYİF ALIYORUZ”

Ancak merak ettiğimiz bir konu var. Çayırova Meclis Üyesi Halis Koç’un kızının İzmit Belediyesi’nde nasıl işe girdiğini acaba Ankara’dan gelen heyete anlattılar mı? Kendi partisinin içine bile hizipçilik sokan, kendisini destekleyene mutluluk, desteklemeyene azap getiren biri Çayırova’nın hiçbir sorununu çözemez. AK Parti olarak vatandaşlarımızın yaşadığı bütün sorunları dün olduğu gibi bugün de samimiyetle ve ciddiyetle çözmeye çalışacağız. Birileri mutsuzluktan beslenirken, biz halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz”.
# çayırova ilçe başkanı servet günay, harun yıldızlı, gürsel tekin, İzmit, AKP

26 Eki 2020 - 09:39 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Köprülü - Nevzat başkan döneminde millet vekili yakınlarının meclis üyesi kişilerin çocuklarının işe nasıl girdiğini birakın Ankara yı bize bi izah etsenize Allah aşkına

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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