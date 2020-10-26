Ertuğrul Akalın istifa etti!

Geçtiğimiz ay İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in davetiyle İzmit Belediyesi'nin Kültürden sorumlu danışmanlık görevine getirilen Ertuğrul Akalın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
"GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İSTEDİK AMA YAPAMADIK"
Ertuğrul Akalın, "Sayın başkanla tarzlarımız farklıymış. Birbirimize ulaşamadık, olmadı. Güzel şeyler yapmak istedik ama yapamadık" dedi.
ULUSLARARASI SEMPOZYUMUN MİMARI
Değirmendere’de 1989-2004 yılları arasında 3 dönem belediye başkanlığı yapan Ertuğrul Akalın, bu süreçte önemli kültür-sanat faaliyetlerine öncülük etmişti. Akalın, geçtiğimiz yıl 26.’sı düzenlenen Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun da mimarıydı. Ertuğrul Akalın, Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürlüğü ve 2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevlerinde de bulunmuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.